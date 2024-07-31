الخريف يدعو الشركات التشيلية إلى استغلال الفرص النوعية في الصناعة والتعدين بالمملكة

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الدمام - شريف احمد - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على تطوير 12 قطاعًا صناعيًا، وتوطين صناعات واعدة منها الأدوية والأغذية، داعيًا المستثمرين والشركات التشيلية للاستثمار في الفرص النوعية التي يوفرها قطاعا الصناعة والتعدين، والاستفادة من الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع اتحاد الصناعة "SOFOFA" في تشيلي، بمشاركة عددٍ من رؤساء الشركات التشيلية الكبرى.

وحضر الاجتماع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد بن صالح المديفر، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد الخلب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي خالد بن إبراهيم السلوم.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

وأوضح الخريف أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة تسعى لاستكشاف مختلف القطاعات الصناعية، وتعظيم استخدام المواد الخام، بما في ذلك النفط والغاز والمواد الكيميائية والمعادن، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة في وصول منتجاتها إلى أسواق عالمية متنوعة.



زيادة قيمة الموارد المعدنية

وتحدث عن قطاع التعدين السعودي، مؤكدًا قوة قطاع التعدين السعودي، وامتلاك المملكة ثروة معدنية تشكل أهمية كبيرة للعالم، لافتًا إلى أن النقلة النوعية للقطاع التعديني يرافقها توازن كبير بين تحقيق الأهداف الاقتصادية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.

وقال الخريف خلال كلمته بالاجتماع: "منذ إطلاق استراتيجيتنا التعدينية، شهدنا زيادة كبيرة في القيمة المقدرة لمواردنا المعدنية، فزادت من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار بحلول يناير من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 90%، وهي زيادة تُعزى إلى استثمارات الحكومة في المسح الجيولوجي والاستكشاف.

وتابع: إلى جانب إسهامات القطاع الخاص، ونحن حريصون على الاستفادة من تجربة تشيلي في تطوير قطاعها التعديني".

وأشار إلى الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها قطاع التعدين السعودي حاليًا، وتعد جاذبة لشركات التعدين في العالم، ومنها الشركات التشيلية.

وأوضح أن لقاءاته بالوزراء التشيليين ناقشت الممكنات والحوافز التي توفرها بيئة الاستثمار التعدينية في المملكة للمستثمرين.



تنويع مصادر الدخل

ولفت الخريف إلى أن المملكة تسعى في رؤيتها 2030 إلى تنويع مصادر الدخل في اقتصادها بعيدًا عن النفط والغاز، ومن المصادر الرئيسية في هذه الخطة يأتي قطاع التعدين الذي تركز على تطويره لاستغلال مواردها الطبيعية بشكل فعال.

وأكد أن قطاع التعدين يُعد بالفعل صناعة صعبة تتطلب تدخلًا كبيرًا من الحكومة لضمان تصرف شركات التعدين والمستثمرين بشكل مسؤول تجاه البيئة والمجتمعات والاقتصاد.

وشهد اجتماع الطاولة المستديرة، استعراض وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة للتعدين، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في القطاعين.

تطوير التعاون بين البلدين

وبحث وزير الصناعة خلال لقائه بوزراء تشيليين أمس الثلاثاء، سبل تطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص في مجال إنتاج "الليثيوم"، المكون الأساسي لبطاريات السيارات الكهربائية التي تتطلع المملكة لأن تصبح رائدة في صناعتها، إضافة إلى تعزيز وصول الصادرات السعودية من الأسمدة الفوسفاتية إلى تشيلي.



مستقبل إنتاج المعادن

وناقش لقاؤه وزيرة التعدين التشيلية أورورا ويليام، فرص التعاون في قطاع التعدين بين المملكة وتشيلي، وتحديد القطاعات الصناعية الرئيسية ذات الإمكانات العالية للتصدير والاستيراد، مثل المواد الكيميائية وقطع غيار السيارات، والإلكترونيات.

وأكد الخريف خلال اللقاء أن المملكة تنظر إلى إنتاج المعادن في المستقبل، كسببٍ عالمي لتحقيق التحول في مجال الطاقة، وتمكين الدول المستوردة للمعادن من التطور والازدهار، موجهًا الدعوة إلى وزيرة التعدين التشيلية، للمشاركة في الطاولة المستديرة الوزارية لمؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض خلال يناير المقبل.

وتمتلك تشيلي بعضًا من أكبر الموارد المعدنية في العالم، مثل النحاس والليثيوم والنيكل، "إذ تستهدف المملكة أن تكون مركزًا عالميًا للصناعات التعدينية".



تعزيز العلاقات التجارية

كما بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال لقائه وزير المالية التشيلي ماريو مارسيل، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة وتشيلي، وجهود المملكة في أن تصبح رائدة لصناعة المركبات الكهربائية، كما سلط اللقاء الضوء على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة للتعدين بالمملكة.

واستعرض الخريف خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة التشيلي بالإنابة نيكولاس جراو فيلوسو، الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة للتعدين بالمملكة.

وأوضح أن قطاعي السياحة والتعدين من القطاعات المهمة التي ركزت رؤية المملكة 2030 على تحقيق القيمة المضافة فيهما.

وأشار إلى أن خطوة المملكة بإنشاء شركة منارة المعادن تأتي لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين بالخارج، وستبحث استغلال الفرص الاستثمارية التي قد تتوفر في قطاع المعادن بتشيلي.



فرص تطور العلاقات

وبحث الخريف مع وزير الاقتصاد التشيلي بالإنابة، فرص تعزيز وصول صادرات المملكة من الأسمدة الفوسفاتية إلى تشيلي، بالنظر إلى أهميتها في القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

والتقى أيضًا وزير الشؤون الخارجية بالإنابة غلوريا دي لا فوينتي، إذ أشاد بالعلاقات القوية بين المملكة وتشيلي، والتي تهيئ فرصًا من التطور في كثير من المجالات الاقتصادية والتجارية.

زيارة رسمية

وتأتي اللقاءات التي حضرها نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد بن صالح المديفر، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد الخلب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي خالد بن إبراهيم السلوم، ضمن زيارة رسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية تشيلي، بدأها في 22 من شهر يوليو الحالي، لتعزيز التعاون مع البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص المتبادلة فيهما.

