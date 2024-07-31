شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يصعد وسط توقعات الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية والان نبدء بالتفاصيل

الذهب وترقب قرارات الفيدرالي

أسباب ارتفاع سعر الذهب

تأثير تقلبات الذهب على الأسواق المالية

مكاسب شهرية في الذهب

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، وسط توقعات بتثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقرر اليوم الأربعاء، والتلميح إلى خفضها بحلول سبتمبر المقبل، مما دفع المستثمرين نحو اقتناء الذهب كملاذ آمن في ظل عدم اليقين الاقتصادي، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تجتاح المنطقة، وفق ما أوردته صحيفة "ذي إيكونومي وورلد" على موقعها الإلكتروني.تتجه الأنظار إلى اجتماعات الفيدرالي المرتقبة والتي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهات الأسواق المالية العالمية.اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار الذهب وسط تفاؤل بإمكانية خفض الفائدة الأمريكيةوجرى تداول المعدن النفيس فوق 2417 دولاراً للأونصة بعد تسجليه قفزة بأكثر من 1% أمس الثلاثاء، بعدما عززت أسواق المقايضات رهاناتها على أن الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، ومن ثم قد يلجأ إلى خفضها في سبتمبر لدعم النمو الاقتصادي.أدت عدة عوامل أدت إلى صعود أسعار الذهب، منها توقعات السياسة النقدية التيسيرية في الولايات المتحدة وبريطانيا، ويمكن أن تقدم تلك السياسة النقدية دعماً أكبر لسعر الذهب الذي لا يدر عائد على المستثمرين.كما أن استمرار التوترات في مناطق مختلفة من العالم يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.ويضاف إلى ذلك ضعف الدولار الأمريكي، وذلك لأن تراجع قيمة الدولار يعزز من جاذبية الذهب.ارتفاع أسعار الذهب له تأثيرات مباشرة على الأسواق المالية، حيث يعكس القلق المتزايد بشأن الاقتصاد العالمي. ومع توقعات خفض الفائدة في سبتمبر، يمكن أن نشهد مزيدًا من الارتفاعات في أسعار الذهب، مما يعزز من موقفه كملاذ آمن.اقرأ أيضاً: محللون: أسعار الذهب يمكن أن ترتفع أكثر إذا فاز ترامب بالرئاسةوتباينت ردود الفعل بين المحللين والمستثمرين، حيث أعرب البعض عن تفاؤلهم بأن الذهب سيستمر في الارتفاع مع استمرار حالة عدم اليقين، في حين حذر آخرون من أن أي مفاجآت في قرارات الفيدرالي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار.

سجل الذهب رقماً قياسياً بوقت سابق من الشهر الجاري، كما يقترب من تحقيق مكاسب شهرية قوية بنحو 4%. وظفر المعدن الأصفر بدعم جديد بفضل زيادة المستثمرين الآسيويين للطلب على السبائك.

على الجانب الآخر، واصلت البنوك المركزية تعزيز مشتريات الذهب لتنويع احتياطياتها.