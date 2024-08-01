شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خالدة للبترول يطمئن على أعمال إصلاح رأس بئر WD-9-E1X بأبو الغراديق والان مع تفاصيل الخبر

توجه المهندس سعيد عبد المنعم رئيس شركة خالدة للبترول والمدير التنفيذى لموقع أبو الغراديق فى الصحراء الغربية لزيادة جهاز الحفر 58 العامل بتلك المنطقه واطمئن على سير أعمال الإصلاح الخاصة برأس البئر، حيث أنه أثناء حفر البئر الاستكشافى WD-9-E1X حدث هبوط للطبقات الرملية السطحية غير المتماسكة تحت رأس البئر مما أدى لهبوطها 2 قدم، وتم تطبيق اشتراطات وقواعد السلامة والصحة المهنية بوقف العمل فوراً للحفاظ على سلامة العاملين وجهاز الحفر وتمت الاستعانة بمهندسيين استشاريين من كلية هندسة القاهرة لفحص الموقع والقيام بأعمال الإصلاح الفورى حيث تم عمل 7 فتحات فى رأس البئر وضخ 53 متر مكعب أسمنت بوزن 100طن كدعامه اسمنتية له.

وأكد عبدالمنعم على أهمية التشغيل الآمن خلال الاسراع فى تنفيذ المهام مع تطبيق كل إجراءات السلامة والصحة المهنيه أثناء العمل و كذالك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تكرار هذه التحديات مستقبلاً مع توفير كل الدعم لذلك.