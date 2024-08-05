شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للبريد" تصدر طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء مبنى البورصة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة مرور "100 عام على إنشاء مبنى البورصة المصرية التاريخي"، بهدف توثيق هذا الحدث الهام، وإبراز دور البورصة المصرية في تاريخ الاقتصاد المصري، وقد جاء تصميم الطابع عبارة عن صورة لقاعة التداول التي تم تجديدها مؤخرًا، وشعار البورصة المصرية وشعار الاحتفال بالذكرى المئوية.

وتُعد البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات التي تم إنشاؤها في العالم، حيث تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر، عندما تم إنشاء بورصة الإسكندرية في عام 1883، وتلتها بورصة القاهرة عام 1903، قبل أن يتم ضم البورصتين في بورصة واحدة بعد أكثر من 100 عام من تأسيس بورصة القاهرة.

جدير بالذكر أن مبنى البورصة المصرية يتميز بجماله المعماري وتصميمه الفريد، مما يجعله أحد المعالم البارزة في قلب القاهرة، ويضم مبنى البورصة في وسط البلد، متحفًا خاصًا يضم المقتنيات التاريخية النادرة للبورصة حيث يضم وثائق وصكوك تاريخية تحكي تاريخ البورصة المصرية على مدار أكثر من 140 عامًا، كما يضم المتحف الكثير من الوثائق، مثل: "أسهم شركة قناة السويس، وشركة صيدناوي، وشركات القطن والأسمدة والغزل والنسيج، التي كانت تعمل في مصر في نهاية القرن الـ(19) وبدايات القرن الـ(20)".

جدير بالذكر أيضًا أن مقاس الطابع (٤ سم في ٥ سم)، مؤمن ضد التزييف، متعدد الألوان، قيمته عشرة جنيهات، ومزود بتقنية الـ"QR Code" بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية تمكن مقتني هذه الطوابع من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذا الإصدار بطريقة مبتكرة وجذابة؛ وللاطلاع على مزيد من إصدارات الطوابع المصرية أو الشراء "أون لاين" يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للطوابع التالي:

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