شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.2% بمنتصف تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.23% ليصل إلى مستوى 29391 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.45% ليصل إلى مستوى 35965 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 12704 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.34% ليصل إلى مستوى 6654 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.41% ليصل إلى مستوى 9560 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 2.78% ليصل إلى مستوى 2842 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.68% ليصل إلى 7509 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بي أي جي للتجارة والاستثمار، والسويدي إليكتريك، والمشروعات الصناعية والهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة على أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 3.974 مليون سهم بقيمة إجمالية 8.9 مليون جنيه، وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

وفي سياق متصل أعلنت شركتا بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 550 ألف سهم، والثانية 853.5 ألف سهم.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة عدد 550 ألف سهم، 500 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 4275 سهم، فيما باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 86.5 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 1.5 مليون سهم.

وأعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، بيع المساهم شركة دراية المالية عدد 5 ملايين سهم بسعر 0.194 جنيه بقيمة إجمالية 970.3 ألف جنيه، لتنخفض حصة المساهم من 10.035% إلى 9.70%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إيرادات بلغت 101.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 81.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 25%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 683.6 مليون جنيه مقارنة مع 364.9 مليون جنيه بنسبة نمو 87%.

وحققت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 112.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 96.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 16%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 13.6 مليون جنيه مقارنة مع 15.2 مليون جنيه بنسبة انخفاض 11%.

وحققت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 910.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 38.5%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 245.3 مليون جنيه مقارنة مع 81.8 مليون جنيه بنسبة نمو 199.9%.

في سياق آخر قالت شركة السويدي إليكتريك، إن الأنباء المترددة عن وجود نية لشطب أسهم الشركة من البورصة غير صحيحة، ولا يوجد أي أخبار جوهرية غير معلنة لدى الشركة.