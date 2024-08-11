شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 11-8-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الأحد، 11 أغسطس 2024 12:41 م

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأحد 11-8-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.48جنيه للشراء، 13.53جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.48جنيه للشراء. 13.53جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 12.57جنيه للشراء. 13.50جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.59جنيه للشراء. 13.53جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.58جنيه للشراء. 13.52جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 12.57جنيه للشراء. 13.54جنيه للبيع.



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