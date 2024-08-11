شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الشفوى للناجحين بوظائف مركز تخطيط أراضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم نتيجة الامتحان الشفوي (المقابلة) للناجحين في الامتحان الاليكتروني من المتقدمين لشغل وظائف بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والتي تم عقدها يوم الإثنين الموافق 5 أغسطس، ومن المقرر أن يقوم الجهاز بفتح باب التظلم في المسابقة بدءاً من غداً ولمدة أسبوعين.

ويمكن للسادة المتقدمين الاستعلام عن النتيجة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg كان الجهاز قد أعلن عن مسابقة شغل وظائف مهندسين: (مساحة ومدني وشبكات وعمارة) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، في 17 يناير الماضي وتم فتح باب التقديم في الفترة من 1 إلى 15 فبراير، وعقد الامتحان الإلكتروني يوم 22 يونيو الماضي.