زيادة في سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 15 قرشا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين في 10 بنوك مقارنة بنهاية التعاملات أمس الأحد، وفقا لأسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكتروني.

وفيما يلي سعر الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

البنك الأهلي المصري: 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

بنك مصر: 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

بنك القاهرة: 49.24 جنيه للشراء، و49.34 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

البنك التجاري الدولي: 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

بنك البركة: 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

بنك قناة السويس: 49.27 جنيه للشراء، و 49.37 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك كريدي أجريكول: 49.27 جنيه للشراء و 49.37 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك الإسكندرية: 49.28 جنيه للشراء، و49.38 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

بنك التعمير والإسكان: 49.26 جنيه للشراء، و49.36 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشا.