شكرا لقرائتكم خبر عن تباين موقف الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع البورصة البريطانية

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني يوم الاثنين ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2763 دولار أمريكي، بارتفاع 0.12%، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1679 يورو بانخفاض 0.02%.أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) يوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.52%.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 42.15 نقطة، ليصل إلى 8210.25 نقاط.