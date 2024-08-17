الاقتصاد

انخفاض أسعار 9 أصناف من الفاكهة في السعودية خلال شهر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار 9 أصناف من الفاكهة في السعودية خلال شهر يوليو الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفع 9 أنواع أخرى.
وبحسب نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، تصدر العنب المحلي قائمة انخفاضات الفاكهة بنسبة 16.9%، مسجلا 12 ريالا، في شهر يوليو الماضي.

أسعار الفاكهة في السعودية

انخفض سعر العنب اللبناني بنسبة 8.2% على أساس شهري، في يوليو الماضي، إلى 15.68 ريال، بينما ارتفع بنسبة 12.2% على أساس سنوي.
وبلغ سعر البرتقال المصري، 6.31 ريال للكيلو في شهر يوليو الماضي، منخفضا بنسبة 10.8% على أساس شهري، و5.3% على أساس سنوي.
وسجل سعر الخوخ اللبناني 7.05 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 1.5% على أساس شهري، بينما انخفض سعر الليمون الأفريقي بنسبة 3.7%، مسجلا 7.05 ريال.

سعر الفاكهة في السعودية

وبلغ سعر المنجا الباكستاني، 11.27 ريال للكيلو، منخفضا على أساس شهري وسنوي، بنسبة 10.3%، و8.4% على التوالي.
وانخفض سعر التين المحلي بنسبة 5.5% على أساس شهري، مسجلا 17.66 ريال للكيلو، بينما انخفض سعر البرقوق بنسبة 5.6% إلى 15.97 ريال.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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