شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار 9 أصناف من الفاكهة في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار 9 أصناف من الفاكهة في السعودية خلال شهر يوليو الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفع 9 أنواع أخرى.

وبحسب نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، تصدر العنب المحلي قائمة انخفاضات الفاكهة بنسبة 16.9%، مسجلا 12 ريالا، في شهر يوليو الماضي. أسعار الفاكهة في السعودية انخفض سعر العنب اللبناني بنسبة 8.2% على أساس شهري، في يوليو الماضي، إلى 15.68 ريال، بينما ارتفع بنسبة 12.2% على أساس سنوي.

وبلغ سعر البرتقال المصري، 6.31 ريال للكيلو في شهر يوليو الماضي، منخفضا بنسبة 10.8% على أساس شهري، و5.3% على أساس سنوي.

وسجل سعر الخوخ اللبناني 7.05 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 1.5% على أساس شهري، بينما انخفض سعر الليمون الأفريقي بنسبة 3.7%، مسجلا 7.05 ريال. سعر الفاكهة في السعودية وبلغ سعر المنجا الباكستاني، 11.27 ريال للكيلو، منخفضا على أساس شهري وسنوي، بنسبة 10.3%، و8.4% على التوالي.

وانخفض سعر التين المحلي بنسبة 5.5% على أساس شهري، مسجلا 17.66 ريال للكيلو، بينما انخفض سعر البرقوق بنسبة 5.6% إلى 15.97 ريال.