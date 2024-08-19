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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة العدل: 2.1 مليون مستفيد من البورصة العقارية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
بلغ عدد المستفيدين من خدمات البورصة العقارية أكثر من2.1 مليون مستفيد منذ إطلاقها قبل عام.
وتعد البورصة العقارية أحد المشاريع الرائدة التي تسعى من خلالها وزارة العدل إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات العقارية وتحقيق الشفافية في التعاملات.
وتتيح البورصة العقارية للمستفيدين القيام بعمليات البيع والشراء ونقل الملكية بشكل إلكتروني آمن وسريع؛ مما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتوفير الوقت والجهد.
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