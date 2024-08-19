وزارة العدل: 2.1 مليون مستفيد من البورصة العقارية

وتعد البورصة العقارية أحد المشاريع الرائدة التي تسعى من خلالها وزارة العدل إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات العقارية وتحقيق الشفافية في التعاملات.

بلغ عدد المستفيدين من خدمات البورصة العقارية أكثر من2.1 مليون مستفيد منذ إطلاقها قبل عام.

محمد يوسف

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