شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات عربية وأجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 29647 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 36132 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 12825 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 6820 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 9781 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2844 نقطة، ونما مؤشر تميز بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 7385 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: أسمنت سيناء، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، ومطاحن وسط وغرب الدلتا عدد 125 ألف سهم، 459 سهمًا، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عدد 80 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مدينة مصر للإسكان والتعمير، وريكاب للاستثمارات المالية عدد 215 ألف سهم، 2346 سهمًا، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية 1.3 مليون سهم.

فما باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 5500 سهم، 5 ملايين سهم، 133.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة إيديتا للصناعات الغذائية عدد 4.9 مليون سهم، وباعت إدارة شركتا البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 1654 سهم، 15.7 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شراء المساهم مارينا عصام عادل جرجس عدد 2.95 مليون سهم بسعر 0.537 جنيه بقيمة إجمالية 1.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 7.07% إلى 15.04%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، إيرادات بلغت 691 مليون جنيه خلال الفترة من المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 605 ملايين جنيه بنسبة نمو 14%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 18.6 مليون جنيه مقارنة مع 26 مليون جنيه بنسبة انخفاض 28%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة النشاط نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة على الإقراض والتكاليف الخاصة بتغير أسعار العملة.

فيما بررت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، سبب تحقيق خسائر تشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمبلغ 309 ملايين جنيه، وذلك نظرًا إلى أن معظم شركات المجموعة في نطاق التأسيس ولم يتم البدء فعليًا بالتشغيل، كما أن المجموعة تسعى إلى الدخول في قطاعات جديدة من خلال الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية ووسائل النقل الخفيف التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وبالتالي فأن إيرادات التشغيل مازالت منخفضة وذلك حتى يتم البدء في التشغيل الفعلي.

في سياق آخر أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريدايف، عن إسناد عقد لمدة عام بقيمة إجمالية 17.8 مليون دولار، ويشتمل العقد على أعمال دعم الاستكشاف والإنتاج البترول في مصر، ومن المقرر البدء في تنفيذ العقد في خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024.

فيما أعلنت شركة تعليم، عن إصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا ببدء الدراسة بكليات الطلب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي في جامعة باديا اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024/2025.