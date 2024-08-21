بداية التعاملات.. تعرف على سعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث هبط الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2313 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2974 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 نحو 3470 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3966 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 27760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2514 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.