أكثر من 200 شاب يشاركون في بيع التمور بالتجزئة وسط كرنفال بريدة للتمور

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

‎أوجد كرنفال تمور بريدة فرص عمل للشباب في بيع التجزئة، حيث يبدأ بيع التجزئة في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً بعد بيع التمور بساحات المزادات و تصريف كميات الجملة، لينطلق بعدها أكثر من 200 شاب متخصص في بيع التمور بالتجزئة في مقر بيع التجزئة وسط الكرنفال حتى آذان المغرب .

وأكد الشاب فهد الشمري 25 عاما أن بيع التمور بالتجزئة أوجد له عائداً مادياً مجزياً شجعه للاستمرار حيث يقوم بالشراء من ساحة المزادات فجراً وعرض بضاعته بعد الساعة الثامنة صباحاً بهامش ربحي جيد في نفس السوق، مؤكداً أن بيع التجزئة يتيح له الدخول بأقل رأس مال ممكن ومتاح وهذا سر إقبال الشباب عليه .

يذكر أن كرنفال التمور ببريدة يسعى لاحتواء الشباب وتشجيعهم على العمل الحر من داخل السوق ومن خلال التسويق الإلكتروني، ومع منشآت الأعمال المؤسسية.

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