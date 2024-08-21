النفط ينخفض بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.. وخام برنت يسجل 77.11 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار النفط اليوم، بفعل تقديرات تظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.1 % إلى 77.11 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا أو 0.2 % إلى 73.05 دولار للبرميل.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بنحو 347 ألف برميل، بحسب مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء ولكن المصادر أفادت بأن مخزونات البنزين انخفضت بنحو 1.043 مليون برميل ونواتج التقطير بواقع 2.247 مليون برميل. ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية تقديرات رسمية للمخزونات اليوم.

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