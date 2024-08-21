شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال السجل العقاري في 4 أحياء بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الهيئة العامة للعقار أعمال السجل العقاري لـ 9695 قطعة عقارية في 4 أحياء بالمدينة المنورة ابتداءً من 26 ربيع الأول 1446هـ الموافق 29 سبتمبر 2024م، ، وحتى نهاية يوم 2 رجب 1446هـ الموافق 2 يناير 2025م . الأحياء المستفيدة قالت الهيئة إن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية: (جزءاً من حي وادي الباطن، جزءاً من حي ضوضاء، جزءاً من حي وادي البطان، جزءًا من حي العاقول،).

وأضافت أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وستعلن تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة. صك ملكية وأشارت إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية: أو عن طريق مراكز الخدمة، مفيدة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002. رقم عقار وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها.

وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة.

ويسهم ذلك في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، فيما يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

