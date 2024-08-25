شكرا لقرائتكم خبر عن متنوعة الأنشطة.. أمانة جدة تطرح 14 فرصة للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة جدة ضمن المجموعة الاستثمارية الثالثة للعام 2024، نحو 14 فرصة متاحة ومتفرقة في أنحاء مدينة جدة، بإجمالي مساحات (54.487.83) مترًا مربعًا، ومتنوعة الأنشطة ما بين رياضية وترفيهية وتجارية وتعليمية واستثمارية، فضلًا عن مواقع مخصصة للوحات الدعائية والإعلانية.

وتضمنت مواقع الفرص التي طُرحت 5 مواقع داخل مشاريع الإسكان الحديثة، والمخصصة لإنشاء وتشغيل وصيانة مراكز تجارية بهدف خدمة قاطنيها، 3 منها في حي الأمير عبدالمجيد، و2 داخل حي الصفوة.

إضافة إلى موقع حديقة ومبنى قائم عليها لنشاط رياض أطفال في حي الخالدية.

محال تجارية

وشملت كذلك تأجير موقع في حي الصواري لإقامة مشروع استثماري، وآخر لملاعب رياضية في حي الشراع، وثالث في حي الأندلس لإنشاء وتشغيل وصيانة فندق.

إضافة إلى موقع حديقة ومبنى قائم عليها لإنشاء مطعم أو مقهى على شارع الكيال بحي الروضة.



وتوفر الفرص الاستثمارية أيضًا، تأجير مبنى قائم، لإقامة محال تجارية على شارع المدارس في حي البغدادية الشرقية، وموقع لترميم وتشغيل وصيانة مبنى قائم وصراف آلي، على طريق الملك فهد بحي الفيصلية.

إلى جانب تأجير مبنى إداري قائم، لإقامة مركز تجاري في حي الرويس.

الاستفادة من الفرص

ودعت أمانة جدة، الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص، إلى التقدم عبر موقع أو تطبيق "فرص"، والبحث في فرص المنافسات الاستثمارية.

فيما تتراوح مدد عقود استثمارها، ما بين 10 و15 و20 و25 سنة.