“الصندوق الصناعي” يطلق “هاكاثون الصناعة” في نسخته الثالثة تحت شعار “لإبداعك أثر”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي بدء التسجيل في النسخة الثالثة من “هاكاثون الصناعة”، الذي يُقام تحت شعار “لإبداعك أثر”، برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف.

ويهدف الهاكاثون إلى استثمار إبداعات المواطنين والمقيمين وتسخير طاقاتهم في ابتكار حلول إبداعية لتحديات المصانع الوطنية، وذلك تماشياً مع إستراتيجية الصندوق التي تركز على الابتكار والتطوير، إذ تتجاوز القيمة الإجمالية لجوائز هذه النسخة 1,400,000 ريال، تتوزع على الفائزين والمشاركين في الهاكاثون، حيث تنتهي مرحلة التسجيل في 25 سبتمبر المقبل، فيما يقام الحفل الختامي في 12 أكتوبر من هذا العام.

ويطرح “هاكاثون الصناعة 2024” التحديات التي تواجه المُصنّعين الوطنيين عبر 3 مسارات: التصميم، الإنتاج، والاستدامة، بمشاركة 9 شركات رائدة تقدم تحدياتها للمشاركين في المعسكر التدريبي لهاكاثون الصناعة الذي سيقام يومي 10 و 11 أكتوبر.

ودعا الصندوق الصناعي المواطنين والمقيمين في المملكة ممن يبلغون 18 عامًا فأكثر إلى المشاركة في “هاكاثون الصناعة 2024″، عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهاكاثون (hackathon.sidf.gov.sa)؛ وذلك لإمداد المُصنّعين الوطنيين بأفكار إبداعية وابتكارات نوعية للتحديات التي تواجههم، ما سيُعزّز من تنافسية المنتجات الوطنية محليًا وعالميًا.

وتُعد إقامة الصندوق الصناعي النسخة الثالثة من هاكاثون الصناعة، استمرارًا لجهوده في دعم الصناعة الوطنية وتحفيز تطوّرها، من خلال تعزيز قيم الابتكار والإبداع، وتأكيدًا على نجاح النسختين السابقتين من الهاكاثون، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين في كلتا النسختين أكثر من 8000 مسجل ومسجلة، تأهل منهم 405 مشاركين في المعسكر التدريبي.

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