الاقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12262 نقطة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 68.21 نقطة ليقفل عند مستوى 12262.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال.

 

 

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 297 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 154 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

 

 

وكانت أسهم شركات شركة الاتصالات السعودية، والإعادة السعودية، وساسكو، ومجموعة صافولا، والرياض ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وريدان، ومياهنا، وبدجت السعودية، وبوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 7.69% .

 

 

فيما كانت أسهم شركات شركة الاتصالات السعودية، وشمس، وسماسكو، وأرامكو السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات مياهنا، وأرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

 

 

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 112.01 نقطة ليقفل عند مستوى 26690.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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