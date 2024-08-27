شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية.. "ستوكس" يغلق مستقرًا عند 518 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، على تباين في ختام جلسة التعاملات.

ودفعت أسهم أشباه الموصلات قطاع التكنولوجيا إلى الانخفاض، مع تطلع المستثمرين إلى صدور بيانات اقتصادية رئيسية هذا الأسبوع. مؤشرات الأسهم الأوروبية واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ليغلق عند 518 نقطة، بعدما لامس 518.95 نقطة.

وجاء وسط ضغوط هبوطية من خسائر قطاعي التكنولوجيا والبنوك. نتائج الأسهم الأوروبية وتراجع مؤشر داكس الألماني، بنسبة 0.1% عند 18617 نقطة.

فيما ارتفع كاك الفرنسي بنسبة 0.2% ليصل إلى 7590 نقطة.

