شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. انخفاض في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك المصرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلتها العملة الخضراء.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 48.68 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري،48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر، إلى 48.65 جنيه للشراء، 48.75 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي إلى 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني، 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع.