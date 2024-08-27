شكرا لقرائتكم خبر عن الترقب يسود أسواق الأسهم وسط تباين المؤشرات الأمريكية الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحاول مؤشرات الأسهم الأمريكية إيجاد موطئ قدم مستقر بعد البداية القاسية التي عانت منها في مستهل الشهر الجاري. كما أصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً بعدما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن الخطوة التالية للبنك المركزي الأمريكي ستكون خفض أسعار الفائدة عن مستواها القياسي الحالي. لكنه لم يحدد متى أو إلى أي مدى سيتم خفض أسعار الفائدة، مما يبقي بعض الشك في سوق الأسهم الأكبر حول العالم، حسبما قاله موقع "ياهو فاينانس". توقعات أسواق الأسهم للفائدة يتوقع المتعاملون بالإجماع خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي يومي 17 و18 سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل، وفقا لبيانات من أداة "فيد واتش"، ويمكن أن ينعكس خفض الفائدة بالإيجاب على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم.

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حول ذلك قال محمد العريان المستشار الاقتصادي الرئيسي لشركة "أليانز" لشبكة سي إن بي سي: ”سوف يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعم تأثير خفض أسعار جميع أنحاء الاقتصاد ... السوق يقوم ببعض العمل الثقيل نيابة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي ولكن هناك الكثير من علامات الاستفهام". تفاؤل رغم تراجع مؤشرات الأسهم وما يزال المستثمرون يحتفظون بتفاؤلهم، رغم تباين أداء العقود الآجلة للأسهم أمس الاثنين بعدما ضغط تراجع أسهم التكنولوجيا على مؤشري "إس آند بي 500" و"ناسداك المركب" في حين أغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند مستوى قياسي مرتفع، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وخلال التداول، وصل مؤشر داو جونز إلى مستوى مرتفع جديد قبل أن يتراجع بنهاية الجلسة.

مع ذلك، احتفظ المؤشر المكون من 30 سهمًا بما يكفي من مكاسبه لتثبيت إغلاق قياسي جديد. ترقب أداء أسهم التكنولوجيا وفي الوقت نفسه، أدى انخفاض أسهم التكنولوجيا يوم الاثنين إلى مكاسب في قطاعات أقل تفضيلاً مثل الطاقة فيما يبدوا أن المستثمرين يبتعدون عن أحد المحركات الرئيسية للسوق المتمثل في قطاع التكنولوجيا وذلك بعد قفزاته على مدار العام الماضي.

ومع ذلك يترقب المستثمرون أرباح المستفيد الأكبر من الذكاء الاصطناعي والمتمثل في شركة "إنفيديا" غداً الأربعاء.

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وأغلقت أسهم شركة أشباه الموصلات منخفضة بأكثر من 2٪ يوم الاثنين وكانت أعلى بشكل طفيف في تداولات ما بعد ساعات العمل.

وبحسب محللين، أصبحت إنفيديا مؤشرًا رئيسيًا لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع ويتطلع المستثمرون إلى نتائج الربع الثاني لقياس صحة تجارة الذكاء الاصطناعي.

فيما تراجعت أسهم شركة "أبل" بعد ساعات من إعلان الشركة عن خروج مديرها المالي.

انخفضت أسهم شركة أبل المصنعة لهواتف آيفون بأقل من 1% في التداولات الممتدة بعد الأخبار التي أفادت بأن المدير المالي لوكا مايستري سيتم استبداله في الأول من يناير.