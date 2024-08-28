شكرا لقرائتكم خبر عن بشكل غير متوقع.. استمرار تحسن ثقة المستهلكين في أمريكا خلال أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات معهد كونفرانس بورد المستقل الصادرة يوم الثلاثاء، تحسنًا غير متوقع لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الحالي.

وذكر المعهد أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع خلال أغسطس إلى 3ر103 نقطة مقابل 9ر101 نقطة خلال يوليو الماضي.

وجاء ارتفاع المؤشر مفاجئًا لخبراء الاقتصاد الذين توقعوا تراجعه خلال الشهر الحالي إلى 1ر100 نقطة مقابل 3ر100 نقطة خلال الشهر الماضي، وفقًا للبيانات الأولية. نطاق ضيق وقالت دانا إم. بيترسون كبير المحللين الاقتصاديين في كونفرانس بورد، إن "ثقة المستهلكين بشكل عام ارتفعت خلال أغسطس، لكنها ما زالت تتحرك داخل النطاق الضيق السائد طوال العامين الماضيين".

وأشار معهد كونفرانس بورد إلى أن المؤشر الفرعي للثقة في الوضع الراهن للاقتصاد ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 4ر134 نقطة مقابل 1ر133 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر التوقعات إلى 5ر82 نقطة مقابل 1ر81 نقطة في الشهر الماضي. قلق المستهلكين وقالت بيترسون إنه "من المحتمل أن يكون المستهلكون قد شعروا بالقلق بسبب فوضى السوق المالية في أوائل أغسطس، إذ كانوا أقل تفاؤلا بشأن سوق الأسهم، ورغم ذلك لم يغير المستهلكون آراءهم بشأن الركود المحتمل، إذ جاءت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون ركودًا مستقرة وأقل من ذروتها المسجلة في 2023".