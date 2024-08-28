شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 265 ريالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس أمس. سعر جرام الذهب اليوم في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 302.86 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية 277.62 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 265 ريالا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 227.15 ريال. سعر الذهب اليوم في السعودية وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية 176.67 ريال.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 151.43 ريال. سعر الذهب اليوم وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية 9419 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2120 ريالا.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية 302.855 ألف ريال.