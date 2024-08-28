شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 265 ريالا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس أمس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية 277.62 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 227.15 ريال.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 151.43 ريال.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2120 ريالا.
وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية 302.855 ألف ريال.
سعر جرام الذهب اليوم في السعوديةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 302.86 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية 277.62 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 265 ريالا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 227.15 ريال.
سعر الذهب اليوم في السعوديةوبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية 176.67 ريال.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 151.43 ريال.
سعر الذهب اليوموسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية 9419 ريالا.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2120 ريالا.
وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية 302.855 ألف ريال.