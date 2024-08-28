الاقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك

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الدمام - شريف احمد - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك المصرية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.
وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 12.96 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 12.93 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.

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واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر، عند 12.93 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 12.94 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 12.90 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه المصري اليوم

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي عند 12.89 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، 12.91 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال اليوم مقابل الجنيه

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 12.98 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع.
واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني عند 12.89 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني، 12.86 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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