شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب العالمى 0.4% بفعل توقف صعود الدولار والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس بدعم من توقف الدولار عن التعافي قبل صدور بيانات النمو والتضخم الأمريكية، بينما نجد أن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث تصحيح في أسعار الذهب إذا جاءت البيانات أقل من المتوقع.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% لتسجل اعلى مستوى عند 2521 دولار للأونصة لتتداول حالياً عند المستوى 2515 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند 2506 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

يأتي ارتفاع سعر الذهب اليوم بعد التراجع الذي سجله يوم أمس بنسبة 0.8% ليسجل أدنى مستوى عند 2493 دولار للأونصة، إلا أن الذهب استطاع اغلاق التداول للجلسة الرابعة على التوالي فوق المستوى 2500 دولار للأونصة.

التوقعات تشير أن الذهب قد يلجأ إلى التصحيح السلبي ويتراجع إلى مستويات 2480 دولار للأونصة في حال خففت أي البيانات الأمريكية من توقعات خفض أسعار الفائدة، وذلك بسبب حاجة الذهب إلى تصحيح سلبي لتجميع الزخم الكافي للعودة إلى الصعود وتسجيل مستويات تاريخية جديدة كما هو متوقع.

وعلى المدى القصير إلى المتوسط نجد أن كل التوقعات إيجابية بالنسبة لأسعار الذهب خاصة مع التحول في سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي وإقدامه على خفض أسعار الفائدة كما هو متوقع في شهر سبتمبر القادم.

كان الطلب على الملاذ الآمن عاملاً في مرونة الذهب خلال الأيام الماضية، حيث أظهرت التوترات في الشرق الأوسط القليل من علامات التراجع، في حين أضاف تعليق إنتاج النفط في ليبيا المزيد من عدم اليقين.

أيضاً تزايد الطلب الملاذ الآمن في الأسواق بسبب انخفاض أسهم شركة Nvidia عملاق التكنولوجيا في الولايات المتحدة، مما أثار خسائر في أسواق الأسهم بشكل كبير بسبب المخاوف من تباطؤ موجة مكاسب الذكاء الاصطناعي



