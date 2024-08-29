شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: افتتاح مشروع مجتمعى متكامل للتعليم الدمجى بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بافتتاح مشروع مجتمعي متكامل لخدمة التعليم الدمجي بمحافظة دمياط، وذلك بحضور مسئولي المسئولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس احمد محمود رئيس شركة موبكو إحدى شركات قطاع البترول، ومحمد همام سكرتير عام ديوان محافظة دمياط، وكيل وزارة التضامن بدمياط، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدمياط، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، وإيفلين متى عضو مجلس النواب، وعميدة كلية التربية بجامعة دمياط، ورئيس مجلس إدارة جمعية المجمع الإسلامي.

وجاء ذلك في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول المصري والتعاون الوثيق بين القطاع ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لدعم المجتمع المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

ويأتي تنفيذ المشروع من خلال شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بالتعاون مع مركز رحمة لرعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، ويشمل وحدة دعم التعليم الدمجي عدة محاور بداية من الأعمال الانشائية للوحدة وشراء الأدوات والأجهزة وحقائب القياس والوسائل التعليمية المختلفة مروراً بالدورات التدريبية المتخصصة لتدريب وتأهيل الاخصائيين، انتهاءً بمرحلة الدعاية للمشروع ومن ثم الافتتاح، حيث إن الهدف من إنشاء تلك الوحدة هو التشخيص والتقييم للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة كالمصابين بالتوحد وفرط الحركة وصعوبات التعلم وتوفير خدمات الجلسات الصباحية والمسائية لهم من خلال اخصائيين مؤهلين، وكذا تدريب الاخصائيين بالمركز على تقديم خدمات التعليم الدمجي، ومن ثم توفير مُدرسي الدعم لمن يحتاجونهم، على أن تكون جميع الخدمات المقدمة من خلال الوحدة بسعر رمزي يغطى تكاليف العمل بالوحدة ويحقق لها الاستدامة.

وجدير بالذكر أن مبادرات المسئولية المجتمعية تعد جزءا أصيلاً من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تضع نصب أعينها دائماً البعد المجتمعي جنباً إلى جنب مع البعد الاقتصادي والبيئي في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.