شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة طلعت مصطفى تبدأ الإجراءات القانونية والفنية لإنشاء مشروعات في العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة- واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط- عن قيامها بالإجراءات القانونية والفنية اللازمة لإنشاء مشروعات واستثمارات بالعراق، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لتلك المشروعات عند البدء في الإجراءات التنفيذية المتعلقة بها، والشركة حريصة على الالتزام بقواعد القيد والافصاح في هذا الخصوص، وفق بيان المجموعة للبورصة.

وخلال شهر يوليو الماضي، استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفدًا من رجال الأعمال المصريين والسعوديين من بينهم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وخلال اللقاء دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، الشركات المصرية والسعودية – لما تملكه من خبرات في مجال التطوير العقاري وإقامة المدن السكنية المتكاملة والذكية – إلى الاستثمار في مجال المنتجعات السياحية والفنادق والمرافق الترفيهية، حيث يمتلك العراق العديد من الوجهات السياحية المتنوعة.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج أعمال غير مسبوقة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، سواء على المستوى التشغيلي وبلغت المبيعات 391 مليار جنيه أي ما يعادل حوالي 8.1 مليار دولار حتى نهاية شهر يوليو، أو على المستوى المالي محققة إيرادات بلغت 17.02 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 10.71 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 59%، وبلغ مجمل الربح المجمع 6.57 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 3.39 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 94%، وبلغ صافي ربح بعد الضرائب حوالي 6.36 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 1.55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 308%.