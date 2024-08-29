مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12145 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 28.00 نقطة ليقفل عند مستوى 12145.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 417 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أليانز إس إف، والمملكة، والوطنية للتعليم، وسدكو كابيتال ريت، وعطاء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تكافل الراجحي، والدوائية، وأميانتيت، ونادك، والحمادي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.45% و 4.27% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، والأهلي، وبترو رابغ، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وتكافل الراجحي، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 60.27 نقطة ليقفل عند مستوى 26161.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 85 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6 ملايين سهم.

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