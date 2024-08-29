التجارة الخارجية تعتمد تشكيل مجلس الأعمال السعودي البولندي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتمدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي البولندي المشترك في دورته الجديدة (1446 – 1450هــ )، حيث تم ترشيح عبدالله بن محمد أبو دبيل رئيسًا لمجلس الأعمال السعودي البولندي ورئيسًا للجنة التنفيذية، وكل من فارس بن حازم زقزوق، ومصعب بن أحمد المزيد نائبين للرئيس ونائبين لرئيس اللجنة التنفيذية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا، لعام 2023م، حوالي 9 مليارات دولار، إذ جاءت المنتجات المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها كأبرز السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاء التبغ وأبدال تبغ مصنعة، وآلات وأدوات آلية وأجزاؤها كأبرز السلع البولندية المستوردة.

يذكر أن مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة هي تجمعات مشتركة تضم ممثلين من قطاع الأعمال في المملكة ونظرائهم في دول أخرى، ممن لديهم استثمارات أو عمليات تجارية من الدول النظيرة، وتشرف الهيئة العامة للتجارة الخارجية عليها، إذ يبلغ عددها 46 مجلس أعمال ثنائي وإقليمي.

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