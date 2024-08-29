شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مبيعات مشاريع “الوطنية للإسكان” وشركائها تتخطى 13 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن تحقيقها قفزة نوعية في مبيعاتها للوحدات السكنية خلال النصف الأول من عام 2024، التي بلغت 13 مليارًا ونصف المليار، بإجمالي عدد وحدات يتخطى 13 ألف وحدة سكنية، متجاوزةً العام الماضي بأربعة أضعاف للفترة نفسها .

ويأتي هذا الإنجاز كتتويج للجهود المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة وبجميع شرائحهم، مع التركيز على تقديم بيئة عمرانية متكاملة ترتقي بمفاهيم جودة الحياة.

وقد كان للمنطقة الوسطى النصيب الأكبر في نمو المبيعات، حيث سجلت ضاحيتا خزام والفرسان ومجتمع الأصالة، ومشروع دانة المشرقية، مبيعات قدرها 7,000 وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 8 مليارات ريال، مما يعكس حجم الإقبال الكبير على المشاريع الجديدة في العاصمة الرياض.

وتمكنت المشاريع العمرانية في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة من جذب العديد من المستثمرين والأفراد، مسجلةً مبيعات بلغت 4,799 وحدة سكنية في النصف الأول من 2024، مقارنة بـ 2,500 وحدة سكنية في الفترة ذاتها من العام الماضي، التي جاءت كنتيجة للإطلاقات التي شهدتها المنطقة خلال هذه الفترة، حيث شملت عدة مشاريع في كل من ضاحية سدايم وضاحية بوابة مكة ومجتمع السدن.

وحققت مشاريع “الوطنية للإسكان” في المنطقة الشرقية ضعف حجم النمو في العقود مقارنة بالعام الماضي، حيث وصلت المبيعات إلى 1,599 وحدة سكنية في ضاحية الواجهة، ومجتمع قمرة.

ويأتي هذا النمو المضاعف في حجم المبيعات، تبعًا لإطلاق “الوطنية للإسكان” العديد من المشاريع العمرانية في مختلف مناطق المملكة، وذلك للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك إلى 70%.

ويُعد النمو الاستثنائي ناتجًا عن تبني “الوطنية للإسكان” لمفهوم التطوير الشامل في ضواحيها ومجتمعاتها، الذي بدوره يقدم نظام حياة متكامل يشمل الجانب السكني والاجتماعي والترفيهي والصحي في مكان واحد، بالإضافة إلى تبنيها لمفاهيم التخطيط الحضري المستدام بزيادة كثافة المسطحات الخضراء وسهولة الوصول إلى جميع المرافق والخدمات عبر مسارات آمنة مخصصة للمشاة والدراجات، فضلًا عن تقديم العروض التمويلية المناسبة للمواطنين بكافة شرائحهم.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وتعد المطور الرئيسي للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، حيث تقوم بضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية 2025م في 9 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن.

وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق المعايير العالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

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