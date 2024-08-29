شكرا لقرائتكم خبر عن "الغطاء النباتي": بدء استقبال طلبات الاستثمار الموسمي في المتنزهات الوطنية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل



وأوضح المركز أن المتنزهات التي تستهدفها الفرص الاستثمارية تضم متنزهات ثادق الوطني، وسعد الوطني، والغاط الوطني، وجبلة، وأبا سمري.

فرص استثمارية وبين أن المشاريع الاستثمارية المتاحة تشمل فعاليات التخييم، والكرفانات، والمطاعم والمقاهي، والنوادي

ويعمل المركز على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين تحقيقًا لـ"رؤية المملكة 2030".

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بدء استقبال طلبات الاستثمار الموسمي في المتنزهات الوطنية بمنطقة الرياض، من المستثمرين في القطاعين الحكومي والخاص؛ بغية تحقيق الاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية.وأوضح المركز أن المتنزهات التي تستهدفها الفرص الاستثمارية تضم متنزهات ثادق الوطني، وسعد الوطني، والغاط الوطني، وجبلة، وأبا سمري.وبين أن المشاريع الاستثمارية المتاحة تشمل فعاليات التخييم، والكرفانات، والمطاعم والمقاهي، والنوادي الرياضية المؤقتة، والطيران الشراعي، داعيًا الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية الراغبة في الاستثمار إلى تقديم الطلبات إلكترونيًّا، مع استيفاء البيانات المطلوبة، التي تشمل: كتابة الاسم، والرقم، واسم المؤسسة، ونوع النشاط المراد إقامته، والمتنزه المطلوب، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).ويعمل المركز على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين تحقيقًا لـ"رؤية المملكة 2030".