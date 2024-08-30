شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يعدل أسعار العملات مقابل الروبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر الدولار الأمريكي بواقع 1 كوبيك، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليستقر عند 91.4548 روبلاً.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 31 كوبيكاً، ليصل إلى 101.7714 روبل. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 7 كوبيكات ليبلغ 11.9057 روبلاً.

