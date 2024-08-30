صعود أسعار النفط اليوم.. وخام برنت يسجل 80.17 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط قليلاً اليوم الجمعة، فصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر والتي ينتهي أجلها اليوم، 23 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 80.17 دولارًا للبرميل. أما العقود الآجلة تسليم نوفمبر الأكثر تداولاً فزادت 20 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 79.02 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.2 بالمئة إلى 76.09 دولار. وارتفع الخامان بأكثر من دولار عند التسوية أمس، بينما كسب برنت 1.5 بالمئة، فيما زاد الخام الأمريكي 1.7 بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن.

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