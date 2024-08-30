صندوق النقد الدولي يوافق على دعم غينيا بيساو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وافق صندوق النقد الدولي على تقديم دعم بمبلغ 7.3 مليون دولار لجمهورية غينيا بيساو، في إطار اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد الموقعة مع البلاد.

ومن شأن هذا المبلغ أن يسمح بدعم الاحتياجات التمويلية لميزان المدفوعات والمالية العامة في البلاد، ليصل إجمالي الأموال التي حصلت عليها الدولة بموجب هذه الاتفاقية إلى 33.44 مليون دولار من إجمالي 38.4 مليون دولار مخصصة للبلاد.

وحث الصندوق سلطات غينيا بيساو على مواصلة الالتزام بتنفيذ “الإصلاحات” المنصوص عليها في اتفاقية التسهيل الائتماني الموسّع، وتعزيز الحوكمة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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