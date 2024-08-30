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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المركزي الروسي يرفع سعر الدولار واليوان ويخفض اليورو مقابل الروبل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر الدولار الأمريكي بواقع 1 كوبيك، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليستقر عند 91.4548 روبلاً.
وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 31 كوبيكاً، ليصل إلى 101.7714 روبل. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 7 كوبيكات ليبلغ 11.9057 روبلاً
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