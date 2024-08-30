الاقتصاد

المركزي الروسي يرفع سعر الدولار واليوان ويخفض اليورو مقابل الروبل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر الدولار الأمريكي بواقع 1 كوبيك، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليستقر عند 91.4548 روبلاً.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 31 كوبيكاً، ليصل إلى 101.7714 روبل. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 7 كوبيكات ليبلغ 11.9057 روبلاً

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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