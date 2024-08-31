شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يخفض الدولار واليورو ويرفع اليوان أمام الروبل والان نبدء بالتفاصيل

اليورور واليوان

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل حتى 2 سبتمبر.وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 27 كوبيكاً، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 91.1868 روبلاً.وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.10 روبل، ليصل إلى 100.7622 روبل.بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 11 كوبيكاً، ليبلغ 12.0151 روبلاً.