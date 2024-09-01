مستثمرو الأسهم الأمريكية يستقبلون سبتمبر بمشاعر مختلطة

يستقبل مستثمرو الأسهم الأمريكية شهر سبتمبر بمشاعر متباينة، حيث اختمتت الأسواق تداولها في أغسطس على ارتفاع للمؤشرات، بعدما انزلقت لمستويات مقلقة بشدة في أوائل الشهر لينهي بذلك المستثمرين شهرًا متقلبًا ويفتتحون شهرًا ربما أفضل في تداولاته، وفق ما ذكرت شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية.

تعافي الأسهم الأمريكية

عانت المؤشرات الرئيسية من موجة بيع حادة في بداية الشهر حيث خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يصل إلى 7.3% قبل أن يتعافى.

وانخفض مؤشر داو جونز وناسداك بنحو 5.4% و10.7% على التوالي، عند أدنى مستوياتهما هذا الشهر.

مكاسب مؤشرات الأسهم

في نهاية تعاملات شهر أغسطس، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 ليسجل مكاسب بنسبة 2.3% خلال الشهر في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 1.8%.

وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تقدمًا بنسبة 0.7% خلال الفترة.

اقرأ أيضاً:

وحقق المؤشر مكاسب للشهر الرابع على التوالي وساعد ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية والعقارات والرعاية الصحية في رفع مؤشر السوق العام في أغسطس.

الأسهم والبيانات الاقتصادية

ارتفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.2% على أساس شهري في يوليو وبنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي.

وكانت النتيجة متوافقة مع تقديرات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم مؤسسة داو جونز.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر أيضاً بنسبة 0.2% عن الشهر السابق.

اتجاه مستثمري الأسهم في سبتمبر

وقال مايكل جرين كبير الاستراتيجيين في شركة "سيمبليفاي" لإدارة الأصول متحدثاً عن تحركات الأسواق: ”تتصرف أسواق الأسهم وكأن كل شيء على ما يرام حيث هناك المزيد من الأدلة على الهبوط الناعم وهناك أدلة أقل على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة”.

أفضل مؤشرات الأسهم أداءً

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الذي يضم 30 سهما بنحو 228.03 نقطة أو 0.55% ليغلق عند 41563.08 نقطة ليسجل مستوى قياسي جديد.

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع مع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.01% ليغلق عند 5,648.40 نقطة، وينتهي المؤشر الأخير على ارتفاع 1.13% ليغلق عند 17,713.62 نقطة.

توقعات الأسهم الأمريكية في سبتمبر

وحول هذا المسار يظهر إن التوقعات تسير بشكل أقوى وفق إنفاق المستهلكين التي تزيد التقديرات بشأن النمو في الاسواق والنمو الاقتصادي في الربع الثالث.

ورفعت شركة جولدمان ساكس تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث إلى 2.7%، بزيادة 0.2% عن تقديراتها السابقة عقب تقرير أظهر أن نفقات الاستهلاك الشخصي زادت بنسبة 0.5% في يوليو بينما زاد الدخل الشخصي بنسبة 0.3%.

وعليه فمع زخم السوق والشركات التكنولوجية فقد يحقق سوق وول ستريت نتائج جيدة في سبتمبر مع ارتفاع التوقعات بخفض الفائدة.