شكرا لقرائتكم خبر عن بأرباح 13 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 13 مليار جنيه ليصل إلى 2.116 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 5.9 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.42% ليصل عند مستوى 30902 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.92% مسجلًا 7141 نقطة.

وقفز مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.95% لينهي التعاملات عند مستوى 10244 نقطة.