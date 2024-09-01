شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 1-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 1-9-2024.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مطاحن ومخابز الإسكندرية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وسماد مصر (ايجيفرت)، وبي أي البدر-للاستثمار والتنمية، والتعمير والاستشارات الهندسية، ودايس للملابس الجاهزة، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا".

البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.116 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 5.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 139.6 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.19%، والعرب على 5.44%، واستحوذت المؤسسات على 23.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 170.6 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 31.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 104.8 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 96.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30902 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 37880 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13397 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 7141 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 10244 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2959 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 7408 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1769 نقطة.

وصعدت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 16.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.34%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 59.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.06%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.06%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 65.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.41%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 2.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 9.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.29%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 39.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.90%.

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 28.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.87%.

- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 54.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.22%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 41.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.