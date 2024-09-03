شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3146 دولار أمريكي، بارتفاع 0.13 %.

فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1874 يورو بانخفاض 0.11%. مؤشر بورصة لندن وأنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر تراجعًا بنسبة 0.15 %، ما يعادل 12.79 نقطة، ليصل عند مستوى 8363.84 نقطة.

ويضم "فوتسي 100" أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.

