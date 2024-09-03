شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3146 دولار أمريكي، بارتفاع 0.13 %.
فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1874 يورو بانخفاض 0.11%.
وسجل المؤشر تراجعًا بنسبة 0.15 %، ما يعادل 12.79 نقطة، ليصل عند مستوى 8363.84 نقطة.
ويضم "فوتسي 100" أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3146 دولار أمريكي، بارتفاع 0.13 %.
فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1874 يورو بانخفاض 0.11%.
مؤشر بورصة لندنوأنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.
وسجل المؤشر تراجعًا بنسبة 0.15 %، ما يعادل 12.79 نقطة، ليصل عند مستوى 8363.84 نقطة.
ويضم "فوتسي 100" أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.