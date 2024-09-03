شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي" يصدر النسخة الثانية من إطار المصرفية المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

الخدمات المصرفية المفتوحة

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الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" إصدار النسخة الثانية من إطار المصرفية المفتوحة، التي تركز على خدمة إنشاء المدفوعات، وذلك كجزء من جهود البنك المركزي في تعزيز منظومة التقنية المالية في المملكة، بهدف تحسين تجربة العميل، ورفع كفاءة التعاملات.بالإضافة إلى توفير فرص جديدة في القطاع؛ لتقديم منتجات وحلول موسعة للعملاء.ويشتمل إطار المصرفية المفتوحة على مجموعة من التعليمات والمعايير الفنية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.وستمكن هذه النسخة تلك الجهات من تقديم خدمة إنشاء المدفوعات بشكل موثوق وآمن، كما سيوضح الإطار المسؤوليات والالتزامات لجميع الأطراف ذات العلاقة، وتحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم الخدمة.وتتيح خدمة إنشاء المدفوعات لعملاء شركات التقنية المالية الأفراد والمنشآت، إمكانية إنشاء عمليات المدفوعات مباشرة من حساباتهم البنكية إلى حسابات المستفيدين بطريقة آمنة.كذلك ستمكن هذه الخدمة العملاء من إدارة حساباتهم البنكية بصورة أفضل، وستوفر لهم خيارات متعددة ومبتكرة لإجراء تعاملاتهم المالية.ويُعد برنامج المصرفية المفتوحة أحد مبادرات الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية التي تعد إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030.واعتُمدت الاستراتيجية من قِبل مجلس الوزراء في عام 2022، وتهدف إلى أن تكون المملكة موطنًا ومركزًا عالميًا للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.ومن المتوقع أن تسهم خدمة إنشاء المدفوعات كجزء من إطار المصرفية المفتوحة في تحقيق أهداف استراتيجية التقنية المالية، من خلال تحسين كفاءة وأمان وموثوقية خدمات المدفوعات في المملكة.إلى جانب إتاحة إنشاء عمليات المدفوعات عن طريق تطبيقات طرف ثالث بشكل آمن.وتمثل هذه النسخة مرحلة مهمة من مراحل برنامج المصرفية المفتوحة بعد إطلاق خدمة معلومات حساب المدفوعات.