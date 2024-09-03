“فُلك البحرية” تستحوذ على أولى السفن المملوكة “فُلك جدة” ضمن خططها لبناء أسطول بأعلى المعايير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت شركة فُلك للخدمات البحرية -إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة-، عن شراء أولى سفن الحاويات المملوكة التي أطلقت عليها اسم “فُلك جدة”، التي سيتم تسجيلها في ميناء جدة الإسلامي؛ بهدف تعزيز الربط البحري الإقليمي.

ويُشكل استحواذ شركة “فُلك البحرية”، على أولى سفنها المتخصصة في نقل الحاويات التي تحمل العلم السعودي، خطوة نوعية من شأنها تعزيز القدرات البحرية اللوجستية لموانئ المنطقة، من خلال الإسهام في تحسين حركة التجارة الإقليمية، بما يتماشى مع طموحات المملكة بأن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.

وتتميز “فُلك جدة”، التي تم بناؤها عام 2023، بتصميمٍ عصري وتكنولوجي سيسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الشركة المتمثلة في الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة المتقدمة، وتعكس التزام شركة “فُلك البحرية” ببناء أسطول متطور ومتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

وستسهم سفينة الحاويات “فُلك جدة”، في تعزيز الربط البحري وتمكين سلسلة التوريد الإقليمية على نطاق أوسع، بالإضافة إلى توفير فرص العمل ودعم الأعمال التجارية, وستدخل سفينة الحاويات، التي تصل سعتها إلى 1,868 حاوية نمطية، الخدمة في ميناء جدة الإسلامي، خلال فترة وجيزة.

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