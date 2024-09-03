شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة إصدار تراخيص تخفيضات اليوم الوطني للمنشآت والمتاجر الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاحت وزارة التجارة التقدم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية لليوم الوطني السعودي 94، للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية، بشكل إلكتروني عبر: الموقع الإلكتروني من هنا.

وتبدأ فترة التخفيضات للمستهلكين اعتباراً من 16 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر 2024. تراخيص التخفيضات يهدف التقديم الإلكتروني إلى تمكين المنشآت والمتاجر الإلكترونية من الحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات.

ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح "الباركود" الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة.

ونوهت الوزارة باستمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في المنشآت والمتاجر الإلكترونية بجميع مناطق المملكة.