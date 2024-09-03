شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مليار جنيه أرباح.. بورصة مصر تغلق تعاملاتها على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

إيجي إكس 30

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الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 18 مليار جنيه ليصل إلى 2.127 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 149.3 مليار جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنحو 0.93% مسجلاً 31018.48 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.36% ليصل إلى 7210.85 نقاط.وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 1.17% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 10316.12 نقطة.