الدولار يتراجع في البنوك في ختام التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس، بحسب موقع "مصراوي".
سعر الدولار في 10 بنوك:
سعر الأهلي المصري: 48.45 جنيه للشراء،و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.45 جنيه للشراء،و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.45 للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.