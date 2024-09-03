الدولار يتراجع في البنوك في ختام التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس، بحسب موقع "مصراوي".

سعر الدولار في 10 بنوك:

سعر الأهلي المصري: 48.45 جنيه للشراء،و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.45 جنيه للشراء،و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.45 للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.