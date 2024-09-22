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تشكيل قمة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة نظيره أرسنال، في السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ملعب الاتحاد، فى قمة مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الممتاز للموسم الحالي.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

الوسط: رودري، جوندوجان، برناردو سيلفا.

الهجوم: جيريمى دوكو، إيرلينج هالاند، سافينيو.

تشكيل أرسنال
حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: كالافيورى، ويليام صاليبا، جابرييل، يوريان تيمبر.

الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، كاي هافرتز.

الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، جابرييل مارتينيلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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