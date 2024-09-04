أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 3-9-2024

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 3-9-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 8.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.127 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: تنمية للاستثمار العقاري، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وإيه كابيتال القابضة، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية.

البورصة تربح 18 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 8.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.127 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 8.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 128 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.44%، والعرب على 4.21%، واستحوذت المؤسسات على 56.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 226.1 مليون جنيه، 3.3 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 23.9 مليون جنيه، 741.1 ألف جنيه، 3.3 مليار جنيه، 201.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 31018 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 38016 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13447 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 7210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10316 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3002 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 7328 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1770 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 60 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد عدد 100 ألف سهم، 1104 سهمًا، 826 سهمًا، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 15 ألف سهم، 29.9 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ومستشفى النزهة الدولي عدد 4589 سهمًا، 10.5 ألف سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومصر بني سويف للأسمنت، وطاقة عربية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 4 آلاف سهم، 74.4 ألف سهم، 59.1 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتا مصر لصناعة الكيماويات، وبالم هيلز للتعمير عدد 27.4 ألف سهم، 4600 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، وبالم هيلز للتعمير عدد 600 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي.

صفقة طاقة عربية

أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة طاقة عربية المصدرة لعدد 239.1 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار جنيه، وذلك في إطار تسوية مديونيات للمساهم الرئيسي سيلفرستون كابيتال انفستمنت ال تي دي، مع البنوك الدائنة وهم بنك مصر وحصل على حصة 4.87%، وبنك القاهرة بحصة 4.89%، والبنك العربي الأفريقي الدولي بحصة 5.99%، والبنك الأهلي الكويتي-مصر بحصة 1.93%.

أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بيع المساهم مارينا ألفي عزيز إسحاق عدد 10.7 مليون سهم بسعر 0.6132 جنيه بقيمة إجمالية 6.56 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 2.915% إلى 1.2724%، ونفذت الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

أسهم خزينة

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وأيه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى 100 ألف سهم، والثانية 50 ألف سهم، والثالثة 555 آلاف سهم.

القاهرة للإسكان

أعلنت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، عن موافقة مجلس الإدارة على اعتماد دراسة القيمة العادلة المعد من المستشار المالي المستقل لسهم الشركة، وسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير، وتقرير مراقب الحسابات عنه، والذي نتج عنه نتيجة معامل المبادلة 2.941 سهم من أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير مقابل سهم واحد من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير.



