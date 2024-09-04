شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون الأجانب يسجلون صافى شراء بالبورصة المصرية خلال أغسطس بـ1.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 88.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أغسطس، واستحوذ الأجانب على نسبة 6.1%، والعرب على 5.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب شراء بالبورصة المصرية بقيمة 1.185 مليار جنيه، فيما سجل العرب صافى بيع بقيمة 1.031 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 86.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9%، وسجل العرب 6.7%، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 1.479 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بنحو 9.1 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.75% ليغلق عند مستوى 30774.19 نقطة، خلال جلسات شهر أغسطس الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 7076.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.96% ليغلق عند مستوى 10148.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 4.79% ليغلق عند مستوى 37653.92 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 5.92% ليغلق عند مستوى 7421.81 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 93.4 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.104 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 1.278 تريليون جنيه إلى 1.410 تريليون جنيه، بنسبة نمو 10.3%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 356.4 مليار جنيه إلى 356.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 18.5%.