شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه.. استقرار في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

سعر الريال في البنك المركزي المصري

سعر الريال في البنك الأهلي المصري

سعر الريال في بنك مصر

سعر الريال في بنك الإسكندرية

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

سعر الريال في بنك قناة السويس

سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي

سعر الريال في بنك البركة

سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال في بنك الكويت الوطني

سعر الريال في بنك قطر الوطني

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، داخل البنوك المصرية.سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 12.90 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 12.89 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.واستقر سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر، عند 12.89 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 12.90 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي، 12.85 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.واستقر سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، عند 12.86 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، 12.87 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك البركة، 12.84 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.واستقر سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 12.91 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني، 12.83 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني، 12.81 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.