شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه.. استقرار في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، داخل البنوك المصرية.
سعر الريال في البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 12.90 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 12.89 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك مصر
واستقر سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر، عند 12.89 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 12.90 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك التجاري الدولي
وبلغ سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي، 12.85 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قناة السويس
واستقر سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، عند 12.86 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي
وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، 12.87 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك البركة
وبلغ سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك البركة، 12.84 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.
سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي
واستقر سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 12.91 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الكويت الوطني
وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني، 12.83 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قطر الوطني
وبلغ سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني، 12.81 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.